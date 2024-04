10 elementos da PSP retomam buscas pelo casal de turistas desaparecido em São Vicente

Foram retomadas, ao início desta manhã, as buscas pelo casal de turistas francês que está desaparecido, desde o dia 16 de Março, em São Vicente.

Neste que poderá ser o derradeiro dia de investigação, estão no terreno cerca de 10 elementos da Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira (PSP), entidade que desde o primeiro momento está no centro de todas as operações, que também envolveram a Polícia Judiciária (PJ), a Guarda Nacional Republicana (GNR), o Comando Operacional da Madeira, o Serviço Regional de Proteção Civil, o SANAS e a Autoridade Marítima.

Turistas desaparecidos foram vistos pela última vez rumo ao Porto Moniz O casal de turistas franceses que se encontra desaparecido desde a tarde de ontem foi visto pela última vez pelas 15h45, na Avenida Marcos Marques Rosa, no sítio do Calhau, em São Vicente, a caminhar em direcção ao Porto Moniz.

"Ontem, ao final do dia, decidimos bater novamente a zona provável, que aquela área perto da vereda e a área junto às residências, porque já passou algum tempo e para tentar ver se também se consegue detectar algum odor a cadáver", esclareceu João Góis, comissário da PSP, que garantiu que as autoridades permanecem sem qualquer pista concreta sobre o paradeiro do casal de turistas, que foi visto pela última vez no sábado, de 16 de Março, por volta das 15h45, em direcção ao Porto Moniz, no sítio do Calhau, mais precisamente na Avenida Marcos Marques Rosa.

No entanto, pela escassa informação que a Polícia tem, o comissário desconfia que este será o último dia para a realização de buscas mais intensivas. "Mas nunca damos por encerradas todas as acções de busca, no sentido que nunca desistimos de encontrar as pessoas. Se encontrarmos alguma pista ou vestígio vamos reabrir processos", frisou.

Filha de turistas desaparecidos na Madeira já voltou à França A filha de Véronique e Laurent Blond, o casal de turistas que desapareceu em São Vicente no passado dia 16 de Março, já regressou à sua residência, a Beaumont-de-Lomagne, em França.

Os turistas, um homem e uma mulher de nacionalidade francesa, de 58 e 56 anos, encontravam-se de férias na Madeira e estavam hospedados numa unidade hoteleira na freguesia São Vicente. O turista, de 1,80m, trajava um casaco cinzento e umas calças de fato de treino largas de cor azul e a mulher, que mede 1,69m, trajava um casaco desportivo de cor azul e levava consigo uma mochila cor-de-rosa.

A PSP revelou que o alerta foi dado pela filha do casal, que nesse dia optou por ficar a descansar no alojamento, enquanto os pais decidiram dar um passeio a pé nas imediações.