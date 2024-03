Vento forte vai predominar esta semana na Madeira

O vento forte que tem fustigado a zona de influência do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo pode continuar a causar constrangimentos ao movimento aéreo com destino à Madeira ao longo da semana. Nos próximos dias, apenas a previsão de vento para esta quarta-feira afasta o risco de voos divergidos por causa das condições atmosféricas adversas.

No que ao vento diz respeito na previsão geral para esta semana na Madeira, Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira, antevê “vento de norte rodando para oeste na quarta-feira, moderado a forte (20 a 50 km/h), em especial nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas, com rajadas que poderão diariamente chegar aos 80 km/h, excepto na quarta-feira”, avisa.

Vento deixa aviões às voltas nos céus da Madeira No início da tarde, um voo da British Airways que vinha de Londre divergiu para o Porto Santo Marco Livramento , 25 Março 2024 - 14:39

O tempo mais condizente com a Primavera só instalar-se na Madeira a partir do início da próxima semana. A esta distância a alteração no padrão da previsão geral do estado do tempo no arquipélago da Madeira só deverá ocorrer a partir do primeiro dia de Abril.

Para já não é peta que o tempo nesta semana da Páscoa na Madeira deverá ser pouco primaveril, a confirmar-se as previsões meteorológicas, que apontam para a ocorrência de precipitação, embora mais localizada na costa Norte e regiões montanhosas, onde poderá nevar no domingo de Páscoa.