Movimento de passageiros volta a crescer em Fevereiro nos aeroportos da Madeira

O movimento registado nos aeroportos da Madeira em Fevereiro atingiu os 342,9 mil passageiros, transportados em 2.351 aeronaves (voos comerciais), traduzindo variações homólogas de +2,9% e -3,4%, respectivamente, segundo os dados hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base em informação proveniente da ANA - Aeroportos de Portugal.

A DREM destaca o facto de o movimento de passageiros ter voltado a crescer em Fevereiro, após a diminuição observada no mês anterior, no qual se tinha quebrado um ciclo de crescimento de quase 3 anos.

Nos primeiros dois meses de 2023, as variações dos movimentos de aeronaves e passageiros foram de -6,8% e de -0,1%, respectivamente.

Em Fevereiro de 2024, cada aeronave (considerando-se conjuntamente as que aterraram e descolaram) transportou, em média, cerca de 151 passageiros (143 em Fevereiro de 2023), no aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor superou os 63 passageiros (61 no mês homólogo).

Em Fevereiro de 2024, o movimento de passageiros doméstico e internacional nos aeroportos da RAM registou uma variação homóloga positiva no tráfego internacional (+0,3%) e no segmento doméstico (+5,9%).

No aeroporto da Madeira, o tráfego internacional (52,4%) predominou face ao doméstico (47,6% do total). No Aeroporto do Porto Santo houve uma prevalência do tráfego doméstico (63,6% do total), mas com menor desproporção face a janeiro de 2024.

Neste mês de referência, os voos regulares nos aeroportos da RAM representaram 92,2% do total de aeronaves movimentadas e 93,7% dos passageiros (93,0% e 95,0% no período homólogo, respetivamente).

A ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 86,1%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 86,5% e o Porto Santo os 72,7%. No mesmo período, do ano passado, as taxas de ocupação eram inferiores, de 80,6%, 81,4% e 65,2%, pela mesma ordem.

De Janeiro a Fevereiro de 2024, os passageiros embarcados e desembarcados nos aeroportos da RAM ascenderam a 654,1 mil, uma metade correspondente ao tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional, que inclui as ligações interiores e domésticas (48,0% do total no seu conjunto) e outra ao internacional (52,0%), de acordo com a DREM.

No âmbito deste último, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da RAM (32,9%), seguido da Alemanha (20,3%) e da França (4,6%).

No Inverno IATA (International Air Transport Association), de 29 de Outubro de 2023 a 23 de Março de 2024, o aeroporto da Madeira operacionaliza voos comerciais de 28 companhias aéreas (30 no Inverno IATA 22/23), com 62 rotas (58 no período homólogo) para 56 destinos (53 no Inverno IATA 22/23).

No aeroporto do Porto Santo realizaram-se voos comerciais em 5 rotas (4 no Inverno IATA 22/23), de 5 companhias aéreas (4 no período homólogo) para 5 destinos (4 no Inverno IATA 22/23).