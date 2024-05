Cortejo alegórico da Festa da Flor voltou a embelezar o Funchal

O cortejo alegórico da Festa da Flor, que está decorrer no Funchal, voltou a embelezar a baixa citadina.

Este ano participam um total de 14 grupos e 1.805 figurantes.

Conheça as trupes participantes e respectivos temas: Tramas e Enredos - Associação, com o tema ‘A Flor que me guia’; João dos Santos Encarnação Mendes, com o tema ‘Dreams & Fairytales’ (ou em português, ‘Sonhos & Contos de Fadas’); Poeira D’Enigmas - Associação Recreativa Cultural e Escola de Samba, com o tema ‘Madeira, onde florescem os sonhos’; João Egídio Andrade Rodrigues, com o tema ‘40 anos em Flor’; Palco D’Emoções - Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e Escola de Samba, com o tema ‘Primavera e os seus Aromas’; Nuvem D’Afectos - Associação Cultural e Recreativa, com o tema ‘Um jardim de Nuvens’, Maria Isabel Gomes Melo Borges de Castro, com o tema ‘Afro Princesas’; Associação Cultural Império da Ilha, com o tema ‘Boa toalha, boa mesa’; Associação de Animação Geringonça, com o tema ‘Fúchsia’; Associação Musical, Cultural e Recreativa e Coro de Câmara de Câmara de Lobos, com o tema ‘A Gala das Flores’; Associação FT – Fitness Team, com o tema ‘Spring Breeze’ (ou em português, ‘Brisa de Primavera’); Escola de Samba Caneca Furada, com o tema ‘Le Bouquet’ (ou em português, ‘O Buquê’); Associação de Batucada da Madeira - ABM, com o tema ‘Amor em Pétalas’; e Associação ANIMAD, com o tema intitulado ‘Lady Bird’ (ou em português, ‘Joaninha’).

O bom tempo que se fez sentir contribuiu para embelezar ainda mais o certame, que voltou a atrair uma multidão ao Funchal.

Multidão enche as avenidas para assistir ao cortejo alegórico da Festa da Flor Milhares de residentes e turistas dão ainda mais cor às avenidas do Mar e Sá Carneiro

Esgotados os mais de 8 mil lugares sentados Bancadas repletas para assistir ao cortejo alegórico da Flor

O cortejo alegórico foi inaugurado por João Carlos Abreu e Conceição Estudante, a bordo de antigo carro da presidência do Governo Regional.

Veja o vídeo captado pelo jornalista Orlando Drumond: