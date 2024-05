Madeirense Marcy Gonçalves festeja título nacional pelo Benfica

O Benfica garantiu hoje a conquista do título nacional da Liga feminina de basquetebol no último e decisivo encontro da final, ao vencer o União Sportiva, por 67-51, nos Açores.

Depois de ter ganho o primeiro jogo por 53-51 fora de portas, a turma 'encarnada' deixou-se empatar em casa, num duelo que terminou 56-55 a favor do União Sportiva. Contudo, o Benfica acabaria mesmo por sagrar-se campeão em solo açoriano, arrecadando desta forma o seu terceiro título nacional, e com a Madeira a festejar através de Marcy Gonçalves uma das capitães da equipa encarnada.

As 'aguias' foram superiores do primeiro ao último minuto, tanto a atacar como defender, e souberam aproveitar as fragilidades e o nervosismo das jogadoras açorianas.

O Benfica esteve muito melhor no primeiro período, tendo terminado com uma vantagem de oito pontos (21-13), graças às boas prestações de Raphaella Monteiro e Isabella Quevedo.

No segundo quarto, o União Sportiva abusou dos 'turnovers' e o Benfica aproveitou para dilatar a vantagem no marcador. A turma 'encarnada' foi impiedosa na forma como aproveitou os erros das açorianas e foi com uma vantagem de 37-25 para o intervalo.

Após o descanso, a formação da casa continuou sem dar a resposta necessária para contrariar o 'festival' ofensivo das 'encarnadas, que continuaram eficazes no lançamento exterior e foram sempre mais agressivas no 'pintado'.

À entrada para o quarto e último período, a vantagem do conjunto lisboeta já era de 21 pontos (31-52), após um terceiro quarto no qual a turma da casa apenas registou seis pontos.

O União Sportiva até esboçou uma boa reação nos últimos 10 minutos, aproveitando alguma sobranceria por parte do Benfica, mas a mudança de atitude durante esse período não foi suficiente para evitar o triunfo do Benfica, que se fixou nos 67-51.

As 'águias' vencem pela terceira vez o título nacional, depois das vitórias em 2020/2021 e 2021/2022, enquanto o Sportiva falha a conquista do quarto troféu.