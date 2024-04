Rúben Aguiar já foi “agredido e queimado na prisão”, diz a mulher

A mulher de Rúben Aguiar não se conforma com a pena aplicada ao cantor madeirense, que terá de cumprir cinco anos e seis meses de prisão por atropelamento e fuga.

Isabel Pinto, falou hoje no programa ‘Dois às 10’, da TVI, e garantiu que o cantor “está muito em baixo” e “voltou a entrar em estado de choque” depois da sentença.

“Não estávamos à espera disto porque o depoimento do Rúben foi sincero e todas as imagens indicavam que se tratava de ofensas à integridade física por negligência. Estávamos com boas expectativas, o que não aconteceu”, referiu em entrevista, dando conta de que o cantor precisa agora de tomar medicação para dormir, pois “sente-se muito injustiçado, também pelas notícias que têm saído a seu respeito”.

“O Rúben não tem antecedentes criminais. Falhar todos nós falhamos e acho que lhe deveriam dar uma segunda oportunidade porque isto podia ter acontecido a qualquer um de nós. Ele já foi preso de repente, foi agredido dentro do estabelecimento prisional, foi queimado lá dentro e eu acho que já chega”, acrescentou, referindo ainda que o cantor é o único a dar sustento à família e que precisa de trabalhar para sobreviverem.

“Estamos a trabalhar para que ele possa ficar com pulseira electrónica mas que volte pelo menos a fazer o seu trabalho”, disse.

Tal como foi noticiado, o cantor madeirense foi condenado a pena de prisão efectiva por atropelamento e fuga no Tribunal de Almada e terá de cumprir cinco anos e seis meses de prisão. Fica inibido de conduzir durante um ano e vai permanecer em prisão domiciliária até este caso transitar em julgado.

O crime aconteceu em Abril de 2023, numa estação de serviço de Alcochete. Na altura a PJ informou que “no decurso de uma discussão Rúben Aguiar, de forma intencional e utilizando a viatura automóvel em que seguia, atropelou a vítima”, um homem de 55 anos, “passando com o carro por cima da mesma”.