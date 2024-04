Gastromadeira sagra-se campeão nacional de Pool

A formação madeirense da Gastromadeira sagrou-se esta sexta-feira campeã nacional da II Divisão de bilhar na modalidade de pool.

Na fase final que teve lugar em Coimbra os madeirenses viriam a festejar a conquista do título depois de vencerem na final o Dynamic Ac por um resultado de 3-1.

"A Associação Madeirense de Bilhar felicita a equipa Gastromadeira CB A pela conquista do título de Campeões Nacionais de Pool 2023/2024, 2ª divisão equipas masculinas", fez questão de escrever a Associação Madeirense de Bilhar na sua página de facebok, após a conquista do título por parte do conjunto insular.

"É com grande honra que AMB endereça a toda equipa os parabéns pela conquista, a determinação, dedicação e glória durante o trajeto até à final da Fase Final da prova organizada pela Federação Portuguesa de Bilhar que decorreu no Hotel Termas do Bicanho em Soure - Coimbra.

Aos jogadores, Guilherme Sousa, João Ferreira, Jonas Sousa, Nélio Nóbrega, Nuno Barros e Nuno Teixeira (ordem alfabética) e aos dirigentes Sr. Ilídio Freitas e Cristiano Freitas, os nossos sinceros parabéns pela conquista.Parabéns e uma agradecimento pela performance que dignifica toda a modalidade e em especial a Madeira. Muito Obrigado.", escreve ainda a associaçao.