CHEGA diz que partido é o único que não quer acordos com o PSD

O CHEGA-Madeira acusa os outros partidos de estarem disponíveis para ajudar o PSD a continuar a ser governo e de não serem uma alternativa para a mudança política na Madeira. As observações são feitas um dia após a data limita para a entrega das listas candidatas às eleições legislativas regionais, nas quais irão participar 14 forças políticas.

Miguel Castro, presidente do CHEGA-MADEIRA e líder da bancada parlamentar, considera “deprimente” a atitude da quase totalidade de forças políticas, que não rejeitam entendimentos com o PSD de Miguel Albuquerque.

“Quando ouvimos as declarações dos candidatos, constatamos a covardia que domina todas as forças políticas. O CDS quer os votos do PSD e está disponível para manter Miguel Albuquerque na Quinta Vigia. Aliás, não há maior hipocrisia do que ouvir o cabeça de lista do CDS a criticar o governo e a falar de mudança, quando foi o próprio CDS que, por arrogância, ganância e benesses, deu a maioria ao PSD e até fez parte do governo. Devem pensar que os madeirenses são tolos ou têm temos memória curta", refere através de uma nota de imprensa.

Miguel Castro identifica postura semelhante na IL e no PAN, partidos que, na sua opinião, estão disponíveis para bengalas do PSD, caso Miguel Albuquerque lhes peça para assumir tal missão.

Quando a IL e o PAN dizem que estão disponíveis para soluções estáveis o que estão na verdade a dizer é que estão agarrados ao telefone, à espera do telefonema do Miguel Albuquerque. São dois partidos que, por muito que tentem transmitir a ideia oposta, estão desejosos de estar coligados ao PSD e de extrair dessa aliança benefícios e tachos". Miguel Castro

No que toca aos partidos da Esquerda, Miguel Castro acusa-os de quererem fazer, na Madeira, o mesmo tipo de ‘geringonça’ política que António Costa fez na República e que, a seu ver, foi "tão desastrosa para o país".

Cafôfo, que é um discípulo de António Costa e integrou o seu governo, quer fazer, na Madeira, o que o seu mestre fez em Lisboa. Por poder, a Esquerda vende a alma dos eleitores e estão desejosos de se unirem todos para ser poder na Região, o que seria péssimo e só levaria a mais pobreza, mais impostos, mais criminalidade e mais descontrolo". Miguel Castro

A concluir, Miguel Castro critica aqueles que colocam em causa o CHEGA, quando o partido é o único que, abertamente e por várias vezes, já rejeitou entendimentos de qualquer espécie com o PSD.

“Somos os únicos que já dissemos que não queremos nada com o PSD – nem antes, nem depois das eleições. Já o dissemos várias vezes. Já o CDS, IL e PAN estão desejosos de serem convidados para o manjar político de Miguel Albuquerque, pois pensam que vão ganhar alguma coisa com isso. Não passam de oportunistas e não são alternativas a nada. A única alternativa ao regime decadente e desgastado do PSD de Miguel Albuquerque é o CHEGA", concluiu.