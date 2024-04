Marítimo com duas 'mexidas' na equipa para defrontar o Lank Vilaverdense

O Marítimo procura hoje manter-se na ‘corrida’ por um lugar que dê acesso à luta pela tão desejada subida à I Liga.

Em jogo referente à 30.ª jornada da Liga Sabseg (II Liga) os verde-rubros deslocam-se até Coimbra, para defrontar o Lank Vilaverdense, em partida que tem o seu início marcado para as 15h30 no Estádio Cidade de Coimbra.

Depois do empate na derradeira jornada, nos Barreiros, diante do líder Santa Clara a equipa orientada por Fábio Pereira apresenta-se para o jogo desta tarde com duas alterações no onze inicial. O madeirense Bernardo Gomes sai da equipa para dar lugar ao médio Guirassy que está de regresso após cumprir dois jogos de castigos, enquanto Borukov regressa à equipa titular, entrando para o lugar de Bruno Xadas.

Eis a equipa inicial doa formação madeirense: Samu Silva, Tomás Domingos, Rodrigo Borges, Júnior Almeida, Fábio China, René Santos, Guirassy, Euller, Borukov, Lucas Silva e Higor Platiny.

Já do lado do Lank Vilaverdense, último classificado do campeonato, o técnico Sérgio Machado escolheu o seguinte onze: Rogério, Momo Sacko, Bakary Konaté, Gonçalo Teixeira, André Soares, Bruno Silva, Marivam, Armando, Ericson, Batista e Carlos Freitas.

De referir que o Marítimo entra para esta jornada no quarto lugar com 51 pontos, a cinco do Nacional que está no terceiro lugar, lugar de acesso ao play-off. Já o AVS é segundo com 59 pontos, enquanto os açorianos do Santa Clara, única equipa entre estes que já jogou nesta ronda, está no topo da classificação com 63 pontos.