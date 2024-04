O PAN-Madeira enviou um comunicado à imprensa, este sábado, para dar conta do andamento da promessa de plantar o mesmo número de árvores que o partido teve em votos nas últimas 'Regionais'.

Quando se comprometeu a plantar uma espécie nativa por cada voto obtido nas legislativas de Setembro último, o partido de Mónica Freitas diz que o fez, precisamente, "sabendo do processo de acompanhamento e manutenção que as mesmas exigem nos primeiros meses e anos de vida".

O PAN faz, trabalha e cumpre, o PAN não tem medo de sair de um gabinete e prova que, afinal, os partidos pequenos até conseguem plantar 650 plantas numa tarde. O acto de reflorestar é um ato de cuidar. É uma forma altruísta que o Partido encontrou e cumpriu, findada agora a primeira campanha de reflorestação face à entrada da estação mais seca e mais quente. As restantes plantações retomarão a partir da próxima estação das chuvas, garantindo, lá está, que as mesmas têm as melhores chances de sobrevivência. PAN-Madeira

E garante que "plantar por plantar nunca foi o objectivo do PAN-Madeira. "A reconversão do coberto vegetal autóctone nas serras altamente impactadas por décadas de gado e de infestantes é uma prioridade. Não é retórica, mas sim futuro em que o PAN contribui para o bem-estar das pessoas, dos animais e da natureza, das gerações que ainda aí vêm e merecem ter tanto ou mais que nós", adianta.

"O partido teve alguns problemas com vacas que destruíram algumas plantas"

O PAN-Madeira expressa que é com "imensa satisfação que, volvidos sensivelmente 5 meses após as primeiras plantações, verificamos que a taxa de sucesso ronda os 80% com novas brotações e inclusive florações a caminho em algumas plantas".

O Partido teve alguns problemas com vacas que destruíram algumas plantas, tendo o problema sido solucionado de seguida e repostos os danos ocorridos. Seguramos o solo, captamos e armazenamos carbono, capturamos água e permitimos a sua infiltração, alimentamos a fauna e garantimos a expansão da flora num equilíbrio que o Partido sempre defendeu. O PAN MADEIRA aproveita para agradecer a disponibilização das plantas por parte do IFCN e um sentido obrigado a todas e todos os voluntários que se juntaram a nós, semeando o futuro. PAN-Madeira

Conclui dizendo que o seu programa eleitoral tem a "preservação da natureza e da biodiversidade em grande conta, contribuindo para uma grande percentagem do trabalho, da pesquisa, dos contactos e dos esforços" que faz traduzidos em "medidas úteis e longe de politiquices populistas".