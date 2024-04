“Cabe-nos ganhar ao Feirense, o resto não controlamos”

O Marítimo recebe, amanhã, pelas 14 horas, o Feirense em partida da 31ª jornada da II Liga. Neste contexto, resta aos verde-rubros vencer este jogo e esperar que os seus adversários de cima cedam pontos. Será assim até ao final do campeonato.

Na abordagem ao jogo com a turma ‘fogaceira’, acontecida ao princípio desta tarde, e colocado perante este cenário, o treinador do Marítimo considerou que “o importante é focarmo-nos no que podemos controlar e o que podemos controlar são os nossos jogos”, assegurando que tem sido esta a tónica colocada no trabalho diário do plantel que orienta. “Queremos manter o que temos feito bem e melhorar alguns aspectos menos positivos que têm sido notados em alguns jogo, agora com o foco na conquista dos três pontos diante do Feirense, independentemente do que aconteça nos outros jogos, que não podemos controlar”, sustenta o técnico madeirense.

Para já Fábio Pereira quer dar continuidade à vitória obtida diante do Lank Vilaverdense, vencendo o Feirense. “Naturalmente que as vitórias transmitem ao grupo uma maior confiança naquilo que temos vindo a trabalhar, pelo que foi importante ter vencido na última jornada, como igualmente foi importante termos preparado bem a semana de trabalho para um jogo em que estamos cientes das dificuldades que vamos encontrar”, sublinha.

O Feirense está numa situação mais complicada na classificação, na luta pela manutenção, e, com um treinador bem conhecido dos maritimistas (Lito Vidigal) poder-se-á apresentar na Madeira com uma postura bem defensiva, como é seu apanágio. “Aguardamos, de facto, uma equipa com uma postura bem defensiva, a precisar de pontos na luta pela fuga aos lugares de descida, e, nesta Liga, como tem sido confirmado semana após semana, todas as equipas têm as suas armas e são difíceis de ultrapassar, pelo que vamos ter de trabalhar muito para ganhar este jogo”, adianta o técnico.

“Todos nós queremos ganhar este jogo, e, com uma estratégia mais ou menos defensiva, cabe-nos encontrar soluções para chegar à vitória”, reforça o treinador maritimista.

“Temos feito uma prova equilibrada. Na nossa casa os adversários fecham-se muito mais”

Confrontado com a circunstância do Marítimo ter melhores resultados fora do que no seu estádio, Fábio Pereira apresenta uma visão diferente. “Não vejo as coisas dessa perspectiva. Cheguei ao Marítimo no dia 6 de Dezembro e no campeonato não perdemos nenhum jogo no nosso estádio. O último jogo em casa foi contra o líder do campeonato e, se for feita uma análise correcta e justa, o Marítimo merecia ter vencido esse embate, mas somamos apenas um ponto, infelizmente. Mas, desde que cá cheguei, temos feito um campeonato muito equilibrado”, justifica a sua tese.

De resto, o treinador do Marítimo aponta para os números e para o facto da baliza maritimista estar inviolável há muitos jogos. “Nos últimos 10 jogos sofremos apenas dois golos e nos últimos seis não sofremos qualquer golo, pelo que me parece que o nosso caminho tem sido equilibrado, quer nos jogos fora quer em casa. Agora, o que acontece muitas vezes é encontrarmos, no nosso estádio, equipas que, sabedoras do poderio do Marítimo e dos seus adeptos, fecham-se à espera de um nosso erro ou de um contra-ataque para poder equilibrar a partida e isso tem tornado difícil, em alguns jogos, a nossa vontade em encontrar os espaços para entrar no último terço adversário e criar situações de finalização. Temos trabalhado muito estas situações e esperamos que hoje os jogadores estejam motivados e confiantes, para conseguir ganhar ao Feirense”, conclui.