O Galo Active comemora vinte e cinco anos de existência com uma série de eventos especiais, incluindo rastreios de saúde, aulas especiais e uma festa de celebração.

O Galo Active comemora um quarto de século de existência, uma jornada repleta de histórias, memórias, pessoas, profissionalismo e dedicação. Este ano, pretendem celebrar este marco de forma única e envolta em nostalgia. Convidam todos a se juntarem a eles para esta comemoração, quer sejam clientes actualmente, quer tenham feito parte da jornada em algum momento, ou mesmo aqueles que ainda não conhecem o conceito.

Há muitas surpresas preparadas para todos . Contarão com rastreios de glicemia, colesterol e nutrição, assim como novas aulas que serão apresentadas pelos instrutores. Destaque para as aulas especiais com Ivens Kucharski, Head Coach da Les Mills, e a grande festa de celebração do ginásio, marcada para dia 19, pelas 21:30 no Capoeira Bar. Esta festa contará com o sorteio de prémios e muita música com DJ Kali. Antes disso, pelas 18:00, teremos a apresentação do novo branding do nosso ginásio, recentemente remodelado a pensar em si.

Para quem esteja disposto a visitar o ginásio e a celebrar esta data especial , pode comparecer porque no dia 19 haverá o Open Day, ou seja, o ginásio estará aberto a qualquer pessoa que queira experimentar as instalações e as aulas.

E para aqueles que gostem e pretendam inscrever-se no ginásio, aproveitem a campanha de 50% de desconto (25% na inscrição e 25% na mensalidade), que estará em vigor até dia 31 de Maio.

Para obter mais informações sobre este grande evento ou outras dúvidas, não hesitem em contactar:

Galo Active Health Club

Caniço de Baixo

E-mail: [email protected]

Telefone: 291 930 946