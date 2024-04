PS denuncia "caça ao voto" e "utilização de dinheiros públicos para campanha do PSD"

É divulgando um e-mail dos serviços de enfermagem do Sesaram que Victor Freitas, líder parlamentar do PS-M e director de campanha dos socialistas para as eleições regionais de 26 de Maio, acusa e denuncia de aproveitamento político e “caça ao voto" bem como a "utilização de dinheiros públicos para campanha político partidária” por parte de membros do governo regional ou de órgãos tutelados pela secretaria regional da Saúde.

Em causa está a realização de um convívio para os Assistentes Operacionais e Técnico Auxiliares de Saúde, que segundo Victor Freitas habitualmente decorre em Setembro: “Este ano veio mais cedo o convívio/cocktail na Quinta Magnólia, no dia 3 Maio, às 18 horas. Diria que Setembro, este ano, é em Maio”, recrimina a acção desencadeada pela secretaria da Saúde.

“Costuma ser em Setembro, em véspera de eleições, que os Assistentes Operacionais e Técnico Auxiliares de Saúde são lembrados”, observou o socialista que diz não ter dúvidas que “haverá a aparição surpresa do candidato candidato do PSD, Miguel Albuquerque, onde não faltará o discurso com os elogios interesseiros cujo objectivo é o voto”.