Morreu a madeirense de 25 anos que lutava contra um cancro raro

Mafalda Coelho, a madeirense de 25 anos que lutava contra um cancro raro na mama, faleceu esta sexta-feira. Deixou dois filhos menores e muita gente em choque, pois ficou conhecida pela força com que se agarrou à vida para lutar contra esta doença.

“Com muita dor no peito e tristeza, chegou a notícia que ninguém queria, a luta da nossa Mafalda acabou. A tristeza da despedida é a sombra do amor que sempre existirá. O tempo pode curar feridas, mas as cicatrizes são as lembranças que ficam. A morte é o último acto da vida, mas as lembranças são o legado eterno. A dor da saudade é a homenagem que prestamos aos que marcaram nossas vidas. Descansa em paz Mafalda”, pode ler-se na página Juntos pela Mafalda, uma página onde a jovem agradecia todo o apoio dos madeirenses e garantia rezar todos os dias para que o milagre de ficar curada acontecesse.

À família o DIÁRIO endereça as sentidas condolências.