Prova dos 42 km do MIUT já partiu do Monte com 704 atletas

Já está na estrada a quarta prova do Madeira Island Ultra Trail (MIUT).

Aquela que é a derradeira prova do dia de hoje desta 15.ª edição do MIUT teve o seu tiro de partida na freguesia do Monte, no Funchal, com 704 atletas, em representação de 39 países.

Com o sol a brindar os muitos atletas, bem como o público que quis marcar presença na linha de partida, no centro do Monte, segue-se agora um percurso de 42 quilómetros até à cidade de Machico onde onde instalada a meta desta etapa do circuito mundial World Trail Majors.

Pela frente os trail- runners têm ainda passagens pelo Chão da Lagoa, Portela e Porto da Cruz para depois cortar a meta em plena praça do Fórum em Machico.

Refira-se que nos trilhos estão já os restantes milhares de atletas que integram as provas dos 115 quilómetros, que teve largada no Porto Moniz pelas zero horas de hoje, dos 85 km que saiu de São Vicente pelas 7 horas, e ainda a dos 60 km que começou na Boaventura pelas 9 horas.

Os primeiros 'campeões' a cortarem a meta em Machico deverá acontecer pouco depois da 13 horas de hoje.