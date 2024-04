Bruno Melim pede mais protagonismo para os jovens

Com os trabalhos previstos para a parte da manhã concluídos pelas 11h30, o presidente da Mesa propôs a continuação com a apresentação das moções sectoriais. A primeira tem como primeiro subscritor Bruno Melim da JSD.

O militante falou no momento delicado e defendeu que o PSD-M precisa de mudar, de explicar o que pretende, para não perder a confiança dos cidadãos.

O dirigente da JSD defendeu uma mudança de perspectiva, no momento de escolher as pessoas jovens, nomeadamente, no acesso aos centros de decisão.

Bruno Melim deu os exemplos de Jardim, de Albuquerque e de Manuel António Correia, entre outros, como exemplo de jovens que fizeram bem.

O presidente do PSD-Madeira pediu um reforço da representação de jovens na Assembleia Legislativa, o que passa necessariamente pelo PSD.

Bruno Melim também reclamou um lugar elegível nas europeias.