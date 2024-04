'Bird strike' provoca chamas em avião na Madeira

Um avião da Condor, que se preparava para deslocar, esta tarde, no Aeroporto Internacional da Madeira, terá sofrido um 'Bird Strike' [colisão de um pássaro com uma aeronave], ficando com chamas num dos seus motores.

Apesar do incidente, o airbus A321 que fez a ligação da Madeira para Leipzig, na Alemanha, deu continuidade à sua viagem, de mais de quatro horas, sem problemas de maior, conforme mostraram as imagens captadas pela 'Madeira Aviation Spotting'.