485 atletas desafiam a prova de 60 km do MIUT

A terceira prova do Madeira Island Ultra Trail está já em andamento. Eram 9 horas, quando foi dado o tiro de partida para os 485 atletas que irão desafiar os trilhos madeirenses desde a freguesia da Boaventura rumo à cidade de Machico, e tendo pela frente um percurso de 60 quilómetros.

Desde bem cedo que o centro da vila da Boaventura, encheu-se de atletas e gente que quis apoiar aqueles que querem 'conquistar' a 'Peróla do Atlântico' através desta etapa do circuito mundial do World Trail Majors.

Esta prova conta com um total de 237 equipas distribuídas por 14 categorias e oriundos de 31 países.