OCM assinala Revolução dos Cravos no Teatro Municipal

A Orquestra Clássica da Madeira, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, vai apresentar hoje um concerto pelas 18 horas no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A proposta recaiu sobre a criação musical de Fernando Lopes-Graça, com incidência em quatro obras-chave da sua escrita musical.

Lopes-Graça foi discípulo de Adriano Meira no piano, Tomás Borba na composição e Luís de Freitas Branco nas Ciências Musicais, tendo frequentado classes de virtuosidade com Viana da Mota.

Considerado um dos maiores compositores e musicólogos portugueses do sélculo XX foi influenciado pela música popular portuguesa.

A iniciativa em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, através do Teatro Municipal Baltazar Dias, vai trazer, ainda, o maestro Rui Pinheiro que tem uma colaboração regular com a Orquestra, e a estreia da reconhecida pianista portuguesa Marta Menezes que dará a conhecer o concertino para piano e orquestra de Fernando Lopes-Graça.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 - Sessão Solene na Assembleia Legislativa da Madeira para comemorar os 50 anos do 25 de Abril;

9h00 às 17h00 - O município de Machico assinala também a efeméride: haverá o hastear das bandeiras nos Paços do Concelho, pelas 9 horas, seguindo-se da Corrida da Liberdade, entre Machico e Santa Cruz. Pelas 16 horas haverá um omento musical com a Orquestra de Cordofones Madeirenses, seguindo-se de intervenções políticas. As celebrações irão terminar com o grupo 'Cantares da Ribeira CCCS - Ribeira Seca';

9h30 às 11h30 - Lançamento do livro 'Crónicas Desirmanadas', de Nuno Santa Clara, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal. A obra será apresentada por Francisco Faria Paulino e Rui Carita;

09h30 às 18h15 - 'Rota 101 Madeira' vai percorrer entre hoje e o dia 28 de Abril a estrada regional 101;

10h00 - A Federação de Motociclismo de Portugal promove no Centro Cívico do Estreito da Calheta, a Gala dos Campeões Regionais do Motocross 2023;

10h00 - Funchal comemora Abril com actividades desportivas na baixa da cidade. Às 10 horas, na Praça do Povo, está previsto um espectáculo de ginástica para todos e ginástica acrobática, cerca de 25 minutos depois ocorrerá um espectáculo de dança, seguindo.se de patinagem e aulas de dança sénior e pilates. Às 12h20 vai decorrer o concurso Football Skills;

10h30 - Santa Cruz assinala os 50 anos da Revolução com uma sessão extraordinária temática na Assembleia Municipal;

15h00 - Movimento civil '50 anos 25 de Abril 1974-2024' - Marcha pela liberdade. A marcha terá início na Assembleia Legislativa da Madeira e termina no Jardim Municipal do Funchal;

15h00 - São Roque - AD Galomar da I Divisão Nacional de ténis de mesa masculino, no Pavilhão do São Roque;

18h00 - António Trindade, ex-adjunto exonerado por Rafaela Fernandes, promove a 'Liberdade é Caminho', uma iniciativa que passa por uma caminhada "pela liberdade e pelos valores";



17h00 - Madeira SAD - Gil Eanes da Taça de Portugal feminina, no Pavilhão do Funchal;

18h00 - Associação Aura - AD Machico da final da Taça de Veteranos +35

Cristiano Ronaldo Campus;

Agenda Política

13h00 - CDU organiza a Festa/Comício do 25 de Abril, na Rua João de Deus;

16h00 - Miguel Albuquerque visita Campeonato Europeu de Natação Adaptada, nas Piscinas da Penteada;

17h00- Miguel Albuquerque visita 7.ª edição da Expo Tropical.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 25 de abril, Dia da Liberdade, Dia Internacional de Consciencialização sobre a Alienação Parental, Dia Africano de Luta Contra o Paludismo, Dia Mundial da Malária, Dia Mundial dos Pinguins Dia da Libertação da Itália e Dia Internacional dos Delegados:

1910 -Abertura ao público do Edifício Chiado em Coimbra (no centro da baixa da cidade), como filial dos grandes armazéns do Chiado, em Lisboa.

1974 - Às 00:20, é transmitida a senha da Operação Fim do Regime, no programa Limite da Renascença: "Grândola, Vila Morena", de José Afonso. Horas depois, a Escola Prática de Santarém, comandada por Salgueiro Maia, ocupa o Terreiro do Paço e, mais tarde, o Largo do Carmo. Ao fim da tarde, o presidente do Governo, Marcello Caetano, rende-se.

- A Lei n.º 1/74 destitui das suas funções o Presidente da República, Américo Thomaz e o presidente do Governo Marcello Caetano, e dissolve a Assembleia Nacional e o Conselho de Estado - Determina que todos os poderes atribuídos aos referidos órgãos passem a ser exercidos pela Junta de Salvação Nacional.

- Reunião do Quartel da Pontinha. Os oficiais Vítor Alves, Franco Charais, Vítor Crespo e Costa Martins fazem prevalecer o programa do Movimento das Forças Armadas perante António de Spínola e a recém-formada Junta de Salvação Nacional.

1975 - Eleições para a Assembleia Constituinte com uma taxa de participação de 91,66%. São as primeiras eleições livres, por sufrágio universal, sem constrangimento de estatuto social, nível de instrução ou sexo. O PS obtém 37,87% dos votos, o PPD 26,39%, o PCP 12,46%, o CDS 7,6%, MDP 4,14%, FSP 1,16%, MES 1,02%, UDP 0,79%., FEC 0,58%, PPM 0,57%, PUP 0,23%, LCI 0,19%, ADIM 0,03% e o CDM 0,02%

1976 - Eleições legislativas em Portugal com uma taxa de participação de 85,64%. O PS 34,87%, PPD 24,38%, CDS 16,00%, PCP 14,35%, UDP 1,67%, FSP 0,77%, MRPP 0,29%, MES 0,57%, PDC 0,54%, PPM 0,52%, LCI 0,30%, PCP (L-M) 0,29% e o PRT 0,09%

1983 - Sete milhões de portugueses vão às urnas para eleger os 250 deputados do novo parlamento. Concorrem às eleições 12 partidos políticos e duas coligações. As eleições, cobertas por cerca de 300 jornalistas estrangeiros, são boicotadas em Crestuma (Gaia, Porto), ao fim do dia, as primeiras indicações dão vitória ao PS, com um número mínimo de 91 deputados.

1990 - Os astronautas do vaivém espacial norte-americano Discovery colocam em órbita o telescópio Hubble.

2003 - Morre, com 83 anos, o general Manuel Themudo Barata, militar, presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal e da Comissão Portuguesa de História Militar, do Ministério da Defesa, bem como primeiro vice-presidente da Comissão Internacional de História Militar.

2007 - É inaugurado pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa Carmona Rodrigues o Túnel do Marquês, em Lisboa, dois anos e meio depois da data prevista.

2010 - O Benfica conquista, pela primeira vez na sua história, a Taça UEFA de futsal, ao bater na final os detentores do título, os espanhóis do Interviu Madrid, por 3-2, no Pavilhão Atlântico, em Lisboa.

2014 - Morre, aos 73 anos, Hernâni Gonçalves, antigo treinador adjunto e preparador físico do FC Porto e da seleção portuguesa de futebol que ficou conhecido carinhosamente como "Professor Bitaites".

2023 - As duas sessões parlamentares do 25 de Abril são marcadas pelos protestos do Chega contra a presença o Presidente do Brasil, Lula da Silva, e pela troca de recados protagonizada pelo Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Pensamento do dia

Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo". Sophia de Mellho Breyner Andresen (1919-2004), escritora e filóloga portuguesa.

Este é o centésimo décimo sexto dia do ano. Faltam 250 dias para o termo de 2024.