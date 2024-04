Sindicato dos Professores assinala a Revolução com fado e debate

O Sindicato dos Professores da Madeira comemora, hoje, 24 de Abril, o 50.º aniversário da Revolução dos Cravos, na sua sede, à Calçada da Cabouqueira, dando música antes do debate de reflexão aos que para lá se deslocarem.

"Esta comemoração terá início às 18h30 com dois momentos de excelência: a atuação do Grupo de Fados da Faculdade de Engenharia do Porto e uma conversa protagonizada por Francisco Simões, Gabriela Relva e António Trindade", informa o SPM.

Assim, "a celebração da liberdade conquistada há 50 anos continuará com um jantar recheado de música e poesia", salienta o SPM.