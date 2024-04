Casa do Voluntário no Porto Santo muda-se para antiga escola do Sítio da Ponta

A Casa do Voluntário do Porto Santo, que até agora estava nas antigas instalações do antigo parque de campismo, agora parque urbano, mudou-se para antiga escola primária do sítio da Ponta.

Com um vasto leque de actividades, a casa do Voluntario do Porto Santo, precisava de um espaço mais amplo.

Helena Correia, presidente da casa do Voluntario da Madeira, disse ao DIÁRIO, que esta era "uma necessidade urgente".

"Estávamos no antigo parque de campismo, como instalações provisórias", explica Helena, acrescentando que a autarquia porto-santense apoiou nesta deslocação: "A Câmara Municipal do Porto Santo cedeu-nos a escola do sítio da Ponta, mais a parceria do governo regional, conseguimos nos mudar”.

Helena Correia adiantou que a casa do voluntário do Porto Santo, “necessitava de mais espaço para desenvolver as suas actividades, com jovens, crianças ou idosos, para assim desenvolver mais projectos, que o município do Porto Santo necessita”.

Actualmente trabalham na casa do Voluntario do Porto santo, 5 funcionários.