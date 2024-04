Foi registado mais um acidente na Via Rápida na manhã desta terça-feira, 24 de Abril, desta vez no Caniço - Porto Novo no sentido Machico - Ribeira Brava.

De acordo com a aplicação InfoVias, há uma longa fila de carros entre o quilómetro 26 e o quilómetro 22.

O congestionamento tem uma extensão de 4 quilómetros.