Rubina Leal contesta lugar na lista da AD que “desvaloriza a Madeira”

“Em primeiro lugar, o meu foco e o meu entusiasmo são as eleições regionais. Estamos em pré-campanha, temos eleições no dia 26 de Maio e o nosso empenho é para umas eleições em que temos apelar aos madeirenses para que a vontade soberana de Setembro passado irá novamente aparecer". Foi esta a primeira reacção de Rubina Leal ao 9º lugar que lhe foi atribuído na lista da AD para o Parlamento Europeu. Um lugar que foi contestado por Miguel Albuquerque que, ontem, no Conselho Nacional, votou contra a lista proposta pela Comissão Política de Luís Montenegro.

“Sobre as eleições europeias, a Madeira tomou a sua posição. O senhor presidente do partido (PSD-M) esteve presente, assumiu a sua posição, protestando, votando contra a lista de candidatos que foi apresentada porque considera que ferem e maltratam a autonomia regional e não é atribuído à Madeira o lugar que era expectável. Essa é a minha posição, concordando com aquela que foi a posição do partido no Conselho Nacional", assegura Rubina Leal.

Questionada sobre se o PSD-Madeira vai aceitar o 9º lugar ou, pelo contrário, não indicar ninguém, a vice-presidente do parlamento regional deixa a decisão em aberto.

“A lista foi aprovada, contudo foi contestada. Contestamos o lugar que nos foi atribuído, um lugar que desvaloriza a Madeira e os madeirenses e as regiões ultraperiféricas", protesta.

Em relação à sua situação, lembra que nunca colocou exigência sobre o lugar.

“Quando fui abordada para aceitar este desafio nunca coloquei requisitos ou o interesse pessoal", garante. Nunca pediu um lugar elegível "nem nesta nem noutras circunstâncias". "Aquilo que é sempre expectável é servirmos a Região e que a Madeira tenha um bom lugar", conclui.

Sobre o que irá fazer o PSD-M, a palavra final é de Albuquerque.

“A ver vamos, estamos focados nas eleições regionais".