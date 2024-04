PAN visitou a associação Garouta do Calhau

O PAN Madeira visitou esta quarta-feira o o Centro Comunitário da Várzea e o Centro 'Lugar de Memorias', polos que pertence à alçada da Associação Garouta do Calhau dando seguimento à sua política de proximidade.

Na visita às instalações o partido percebeu o trabalho de "foco, o olhar sobre cada um de forma próxima, as terapias de vanguarda e o tratamento holístico que é dado a cada um dos seus utentes", explica um comunicado de imprensa enviado esta tarde.

Desde a musicoterapia, onde a Garouta do Calhau foi pioneira, à sala de Snoezelen onde os utentes imergem no mundo sensorial, o PAN "felicita o trabalho de todas e todos os profissionais que valorizam, elevam e cultivam o bem-estar das pessoas, particularmente importante na 3ª idade e para a qual urgem cada vez mais respostas e um olhar debruçado sobre elas".

O partido vincou o alinhamento das suas ideias e do seu Programa Eleitoral na "crescente necessidade de se investir em infraestruturas, pessoal e efectivamente no reforço financeiro para dar resposta àquela que é a realidade regional e do seu envelhecimento populacional, sempre, reiteramos, com a maior dignidade e respeito pela idosa e pelo idoso", refere a nota.

"Para o PAN Madeira, outra problemática para a qual apresentamos soluções do nosso Programa Eleitoral é a da solidão das e dos idosos, onde associações como esta desempenham um papel fundamental na sua detecção e prevenção, surgindo a necessidade da criação de Centros de Noite que o Partido acompanha e defende", refere.

A concluir o partido defende a "inclusão social, o respeito pela terceira idade e efectivamente a sua participação activa na comunidade, nunca a sua infantilização nem o 'deixar a canto', quando este é um dos nossos baluartes - o da causa social e para a qual trabalhamos todos os dias no respeito e dignidade das pessoas".