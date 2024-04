50 anos insuficientes para todas as revoluções

Legado de Abril dissipa-se com as novas gerações e representantes juvenis alertam para o desinteresse dos jovens na política, que continua ausente da sala de aula. Cinco personalidades dizem que há mudanças por fazer em diversos sectores. “Irritante é ouvir dizer que antes é que era bom”, diz Nuno Santa Clara, um dos capitães de Abril, que hoje lança livro na CMF. 25 indicadores mostram as mudanças na Madeira em meio século. “Se os jovens não tiverem ligação aos valores de Abril serão colonizados por outros”, assegura Rui Carita, professor catedrático e também um dos militares em 1974. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 25 de Abril.

Outros destaques:

Tribunal impede prisão de ex-bancária que fez desvio.

Madeirense vence competição internacional João Ricardo Oliveira traz da Hungria distinção como ‘scout’ e analista de dados para a gestão do futebol.

Rapper T-Rex abre Festas de São Pedro em Câmara de Lobos

Percursos do Rabaçal com novo sistema de sinalização

