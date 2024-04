Comissão apela à participação na marcha para assinalar 50 anos da Revolução dos Cravos

A Comissão para a Comemoração dos 50 anos do 25 de Abril na Madeira apela à participação na marcha agendada para o dia em que se assinala os 50 anos da Revolução dos Cravos.

A concentração está marcada para o dia 25, quinta-feira, às 15.00, junto à Assembleia Regional. A marcha segue pela Avenida do Mar, sobe parte da Avenida Zarco, junto ao palácio de S. Lourenço, percorre a Avenida Arriaga e culmina no Jardim Municipal, onde estão previstas algumas actividades e uma breve comunicação.

"Celebrar a festa da liberdade é o objectivo desta marcha, possivelmente a primeira do gênero no Funchal, 50 anos depois do 25 de Abril de 1974", refere a comissão através de uma nota de imprensa.

"Festejar condigna e popularmente - e de uma forma plural - o 25 de Abril na Madeira, como nunca foi feito", diz Martinho Esteves, da organização.

"Para o melhor e para o pior, vivemos em liberdade e em democracia e, como tal, somos senhores do nosso destino", conclui para justificar esta marcha/ festa da liberdade que pretende assinalar o 25 de Abril de uma forma abrangente.