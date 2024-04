APAV assinala 50 anos da Revolução lembrando que a "Democracia é liberdade para todas as pessoas"

A APAV "assinala os 50 anos da revolução de 25 de Abril de 1974 divulgando uma nova campanha, com o mote 'Democracia é liberdade para todas as pessoas'", revela a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.

"Esta campanha marca os 50 anos da revolução dos cravos recordando a importância da liberdade e direito de todas as pessoas viverem sem medo e violência", acrescenta. Assim, "bob o mote 'Democracia é liberdade para todas as pessoas', a APAV assinala um marco do passado (25 de Abril), celebra o presente (50 anos) e abre as portas a um futuro com liberdade para todas as pessoas".

Entre as 'palavras de ordem' estão "O 25 de abril é liberdade para todas as pessoas"; "O presente é liberdade para todas as pessoas"; "O futuro é liberdade para todas as pessoas", recordando que "quando uma pessoa é vítima de crime ou violência, vê a sua liberdade ser tolhida. Trabalhamos diariamente para apoiar e proteger os direitos das vítimas de crime e violência em Portugal".

E ainda elogia a agência de comunicação e publicidade parceira nesta iniciativa: "A criatividade do selo e da campanha foi desenvolvida criativamente de forma mecenática pela agência Solid Dogma", frisa.