Baixa do Funchal vai ser 'centro desportivo' no dia 25

A Câmara Municipal do Funchal decidiu promover um conjunto de iniciativas ao longo da baixa do Funchal, mais precisamente na Avenida do Mar, para assinalar o 25 de Abril, feriado que será marcado pelas celebrações dos 50 anos da Revolução de 1974. Muita actividade desportiva está agendada para quem quiser comparecer.

"No âmbito das comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril, a Câmara Municipal do Funchal irá promover uma manhã ativa, no dia 25 de Abril, das 10h00 às 13h00, com a colaboração/apoio de empresas de animação lúdico-desportivas e de entidades representantes de várias modalidades desportivas praticadas na região, através de um conjunto de atividades, que serão dinamizadas na Praça do Povo e ao longo da faixa sul da Avenida do Mar, no Funchal", anuncia a autarquia.

"Com esta iniciativa, é nosso propósito relevar o papel que o desporto assume nos dias de hoje, aproveitando ainda para recordar que os madeirenses foram capazes de se redimensionarem na luta pela sua afirmação desportiva ao longo dos 50 anos após a 'Revolução dos Cravos'", justifica a CMF.

Neste sentido, "a Câmara Municipal do Funchal convida todos os cidadãos a comparecer na Avenida do Mar, na manhã do dia 25 de Abril, para participarem nas diversas atividades lúdico-desportivas que aí estarão a decorrer", incentiva.

Assim, na Praça do Povo:

• 10h00 – Espetáculo de Ginástica para Todos e Ginástica Acrobática

• 10h25 – Espetáculo de Dança

• 10h50 – Espetáculo de Patinagem

• 11h20 – Aula de Dança Sénior

• 11h50 – Aula de Pilates

• 12h20 – Concurso de Football Skills

Entre as actividades que poderá encontrar na Avenida do Mar, em terra e no mar, são: Canoagem (Cais de São Lázaro), Insufláveis, Matraquilhos, Karts, Futevólei, Teqball, Badminton, Ténis de Mesa, Golfe, Jogos Tradicionais, Xadrez, Laser Run, BTT, Ciclismo, Basquetebol, Patinagem, Hóquei, Orientação, Karaté, Muay Thai, Kickboxing, Judo, Taekwondo, Andebol, e Passeios a Cavalo.