Grupo de História da 'Francisco Franco' dinamiza roteiro pelos lugares da Revolução

Na passada quarta-feira, 17 de Abril, o Grupo de História da Escola Secundária de Francisco Franco dinamizou m roteito pelos Lugares da Revolução no Funchal, integrado no programa '50 anos de Abril: olhares e perspectiva'.

Os professores e alunos, liderados pelos docentes Rui Mendonça e Rui Amador, mergulharam nas histórias e nos locais que foram testemunhas da Revolução dos Cravos.

O 'passeio' teve início na escola, percorrendo a emblemática via 25 de Abril, único topónimo da revolução no Funchal, em direcção à Rua dos Netos, onde nasceu o PPD sob o olhar de Alberto João Jardim. Seguindo para a Rua dos Ferreiros, nº 151, o grupo reviveu a luta pelo fim da colônia através da UCIM. Na Rua dos Netos, junto à antiga sede da Emissora Nacional, registaram-se as horas tumultuosas da ocupação pela FLAMA.

Atravessando a Praça do Município, onde o 1.º de Maio foi celebrado com fervor, o grupo absorveu conhecimento sobre os padres do Pombal, na luta pela liberdade e democracia. Na Rua da Carreira, revisitaram a história da antiga sede da PIDE.

Nos Palácios do Governo, na Avenida Zarco, as paredes obviamente sussurram os segredos dos tempos turbulentos, desde o rescaldo do 25 de Abril até às primeiras eleições regionais de 1976, e a conquista da Autonomia Política. Junto à imponente Estátua de Gonçalves Zarco, na Avenida Zarco, ecoaram as vozes da FLAMA e dos movimentos separatistas.

Próximo ao Palácio de S. Lourenço, evocaram tanto a “prisão dourada” de Américo Tomás e Marcello Caetano, como também registaram o Iate Apolo e os acontecimentos que o rodearam.

Apesar do crepúsculo, que impediu a exploração de todos os locais planejados, o entusiasmo e a determinação que marcaram toda a jornada planejada, reforçando o compromisso do grupo com a memória histórica e incentivando-os a continuar na busca do conhecimento e dos segredos que se escondem em cada recanto do Funchal.