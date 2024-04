Salão nobre da Assembleia esgotou para assistir a novo concerto promovido pela OCM

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) realizou, hoje, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, um concerto que foi protagonizado por uma das suas orquestras de cordas, o Ensemble XXI, sob a direcção musical do violinista Yuriy Kyrychenko, que contou com a solista convidada, a jovem saxofonista madeirense Mariana Ornelas.

O director artístico da OCM, Norberto Gomes, disse que "é um grande orgulho para a Região Autónoma da Madeira, e em particular para a OCM, poder contar com jovens solistas", cuja "boa formação" foi iniciada na Madeira.

Norberto Gomes referiu ainda que este ciclo de jovens solistas teve início na temporada de 2013/2014 da OCM, estando a se repetir todos os anos.

O concerto de hoje revelou, mais uma vez, que esta é uma abordagem correcta e certeira por parte da Orquestra Clássica da Madeira". Norberto Gomes

De referir que o salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira esgotou para assistir a mais um espectáculo promovido pela OCM.

A saxofonista Mariana Ornelas interpretou como solista com o Ensemble XXI a peça ‘Fantasia para saxofone soprano’ do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos.

O Ensemble XXI deu destaque à obra ‘Nocturno’ do compositor português Joly Braga Santos, pelo facto de, neste ano, comemorar-se o centenário do seu nascimento.