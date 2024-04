CDU incita à participação nas iniciativas comemorativas da Revolução dos Cravos

A CDU apela a todos os activistas e simpatizantes a participarem nas iniciativas que decorrem pela ilha, no âmbito dos 50 anos da Revolução dos Cravos. "Para a CDU/Madeira, é motivo de júbilo verificar, que ao contrário de outros anos, a Revolução de Abril está a ser motivo para invulgar mobilização cívica, social, cultural, desportiva e política em toda esta Região Autónoma. Esta dinâmica de festa, nas suas componentes celebrativas e reivindicativas, transporta um sinal novo de valorização dos ideais de Abril para o futuro desta Região", diz o partido em nota de imprensa.

A CDU, entre outros eventos, promoverá um almoço-festa no dia 25 de Abril, na Rua João de Deus, no Funchal. Este é um acontecimento que juntará centenas de pessoas no centro da cidade do Funchal para comemorar Abril.

O almoço-festa que a CDU está a organizar, a partir das 12h, para além da vertente do convívio e da gastronomia, contará com a interpretação de músicas de Abril e com intervenções políticas, pelas 13h.

"As comemorações da Revolução de Abril devem ser um momento para afirmar a Democracia e a Liberdade, na recusa de políticas dirigidas contra o que ele representa de espaço de afirmação e realização de direitos e aspirações populares. Devem ser um momento para a convergência e unidade dos patriotas, dos trabalhadores e do povo português, em defesa dos valores de Abril e da Constituição da República", conclui.