Alunos da 'Bartolomeu' assistem filme sobre a revolução das águas

Na passada terça-feira o realizador Luís Miguel Jardim esteve na apresentação do filme 'Águas' na Escola Bartolomeu Perestrelo.

A actividade, dinamizada pelas docentes Lídia Araújo, Teresa Quintal e Susana SalesCaldeira em representação do Club Rádio da Escola, em parceria com a Associação Argumento Incrível e a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, permitiu proporcionar aos alunos de 7º, 8º e 9º anos, bem como à Universidade Sénior vivenciar a revolução das águas em 1962, um dos marcos históricos e culturais da Região.

Antes do filme, a docente Lídia Araújo interpretou a canção 'Vejam Bem' de Zeca Afonso, ao som do seu braguinha.

No final da sessão de cinema, o realizador foi convidado a apadrinhar a mascote da RadioEBP, procurando a fusão radiofónica e cinematográfica, dando o mote para a realização de novos e futuros projectos, em parceria com a Escola Bartolomeu.