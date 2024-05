Prepare-se para uma viagem emocionante com o Mini Countryman Cooper D 2017. Este veículo icónico combina o estilo urbano elegante com a robustez de um SUV, oferecendo uma experiência de condução verdadeiramente única.

As linhas suaves e os detalhes reflectem o compromisso da Mini com a qualidade e o estilo.

No interior, deparamo-nos com um espaço generoso e versátil, perfeito para se adaptar às suas necessidades diárias. Os materiais de alta qualidade e os acabamentos sofisticados criam um ambiente acolhedor para todos os ocupantes.

Equipado com tecnologia de ponta, o Mini Countryman Cooper D 2017 oferece uma condução intuitiva e conectada. Desde o sistema de infoentretenimento até ao kit interior John Cooper Works passando pelos assistentes de condução avançados garantem que cada detalhe foi cuidadosamente projectado para proporcionar uma experiência de condução superior.

Mas o verdadeiro destaque do Mini Countryman Cooper D 2017 é o seu desempenho impressionante. Com um motor a diesel 2.0 de 150 cavalos de potência, três modos de condução e uma caixa manual de 6 velocidades, este Mini Countryman oferece-lhe uma condução ágil e emocionante, seja dentro ou fora da estrada.

Liberte o seu espírito aventureiro com o Mini Countryman Cooper D 2017 e embarque numa viagem inesquecível.

Visite o Megamotor e faça um test-drive a este incrível veículo.

Este veículo está disponível no Megamotor por 22 500 euros, ou um financiamento desde 308,95 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses por mútuo acordo*.