Imposto sobre combustíveis cai para mínimo histórico

Receita do ISP atingiu no ano passado o valor mais baixo desde 2007, em contraciclo com o aumento do parque automóvel. Madeirenses estão a consumir mais gasolina e gasóleo. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 23 de Abril.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para o Nacional, que alcançou o lugar de subida directa. A vitória de ontem frente ao Benfica B coloca os alvinegros provisoriamente no 2.º lugar, à espera do resultado de amanhã do AVS.

Na Política, destaque para "Sérgio em lugar elegível e Rubina em posição difícil". PS e PSD aprovaram as listas nacionais para as eleições europeias. Albuquerque votou contra a proposta da direcção nacional do seu partido.

Em vésperas do 50.º aniversário da Revolução dos Cravos, saiba também que a "PIDE funcionou na Madeira até 28 de Abril de 1974".

"Intensidade turística nas Baleares e Canárias muito superior à da Região" é a notícia que 'fecha' a primeira página de hoje.

