Acidente na Via Expresso deixa uma pessoa encarcerada

Um acidente na via Expresso, um pouco antes do entroncamento dos Maroços, em Machico, a envolver pelo menos duas viaturas, resultou em quatro feridos, no início da madrugada desta segunda-feira.

Apesar de não ter sido possível apurar a gravidade dos ferimentos, um dos envolvidos teve de ser desencarcerado pelos Bombeiros Municipais de Machico.

No local esteve ainda a Polícia de Segurança Pública de Machico.