Polícia da Indonésia diz que madeirense pode ser condenado a pena de morte

O porta-voz da polícia de Jacarta confirmou que o madeirense Rui Viana, que foi detido com outro português com dois quilos de droga na Indonésia, afinal pode mesmo vir a ser condenado a pena de morte, escreveu o Jornal Público, citando a SIC.

Os dois portugueses detidos em Jacarta, na Indonésia, por tráfico de droga, podem afinal vir a ser condenados à pena de morte ao contrário do que tinha sido indicado recentemente pela imprensa da indonésia e mesmo pelas autoridades policiais locais, escreveu, com base no que disse a polícia: “a ameaça de punição prevista no artigo que é aplicado é a pena máxima, a pena de morte. Tudo depende da decisão do juiz. A direcção de combate à droga da Polícia Metropolitana de Jacarta está empenhada e todos aqui são constantemente recordados de que não devem descurar o combate e devem ser minuciosos nos esforços para superar e erradicar o abuso”.

Já o Correio da Manhã avança que o madeirense confessou o crime, mostrando arrependimento.