Funchal lidera escalada dos preços das rendas

Capital madeirense é o município do País com mais de 100 mil habitantes que, no último trimestre de 2023, registou a maior subida homóloga no valor dos arrendamentos. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 2 de Abril.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para "Estudo pioneiro sobre os presos da Madeira no Estado Novo". Obra de Élvio Passos e João Palla Lizardo, editada pelo DIÁRIO, vai ser apresentada a 12 de Abril

“Gostava de dar o salto para a Câmara de Santa Cruz”, afirma Milton Teixeira em entrevista ao DIÁRIO. Presidente da Junta do Caniço há sete anos, considera ter bagagem para um projecto maior.

Ainda na política, "CDS vai ter ‘vices’ para dar lugar à renovação geracional". José Manuel Rodrigues quer aliar a juventude e os novos quadros aos históricos e experientes. Conheça também os dez empecilhos nas relações Madeira-Lisboa, no dia em que toma posse o novo Governo da República.

"Turismo contrapõe previsões de consultora sobre ligações aéreas" merece também destaque de página na edição desta terça-feira.

