Federação alemã muda design das camisolas por alegada alusão ao regime nazi

A Federação Alemã de Futebol (DFB) vai mudar a fonte da letra das camisolas para o Euro2024, torneio que os germânicos vão organizar, por o número 44 lembrar as 'SS' ligadas ao regime nazi, anunciou hoje o organismo.

Depois de várias críticas na imprensa e na sociedade alemã em comunicado no seu site oficial e redes sociais, a DFB avançou com a mudança nas camisolas da 'Mannschaft', com o objetivo de acabar com a "polémica".

"Durante o processo de criação e aprovação, não foi detetado em nenhum momento qualquer semelhança. Levamos esta informação muito a sério e não queremos fornecer uma plataforma para discussão e para polémicas. Por isso, iremos conceber um novo design para o número 4 e iremos coordenar com a UEFA", lê-se na nota.

A marca Adidas, responsável pelos equipamentos germânicos, suspendeu a venda da camisola no seu site e cancelou as vendas com o número '44', que faz alegadamente faz lembrar as 'SS', diminutivo para Schutzstaffel, a força armada ligada ao regime nazi liderado por Adolf Hitler durante Segunda Guerra Mundial.

Em março, a DFB anunciou que a Adidas, que 'veste' a seleção alemão desde 1950, vai ser substituída pela norte-americana Nike a partir de 2017.

O Euro2024, que vai contar com a presença de Portugal, vai decorrer entre 14 de junho e 14 de julho.