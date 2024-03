Madeirenses recebem mensagens fraudulentas de vários bancos

Alguns madeirenses estão a receber mensagens fraudulentas em nome de bancos como o Santander e a Caixa Geral de Depósitos.

A mensagem vem sempre acompanhada de uma ligação para um site que pede para inserir dados pessoais ou da conta, como número de cartão de identificação e senha de acesso ao homebanking ou para fazer um download. Ora, como o remetente é muito semelhante ao logotipo original do banco, as pessoas poderão ser induzidas a erro e ficar sem dinheiro.

Desta forma, os clientes devem desconfiar sempre das mensagens que contenham o seguinte: um link ou ficheiros para fazer download que não estava à espera; um pedido urgente de ajuda, geralmente na forma de dinheiro; parabéns por vencer um concurso no qual não participou; o nome de uma instituição bancária da qual é cliente ou uma marca que conhece e com quem trabalha; uma solicitação urgente para verificar informações pessoais através de um link ou número de telefone automatizado; as hiperligações não coincidem com o endereço da instituição ou marca, nem têm protocolos de segurança tradicionais, como começar com ‘https’”.