Marcos Freitas ruma aos ‘oitavos’ da Taça do Mundo

O olímpico madeirense, Marcos Freitas carimbou esta manhã o passaporte para os oitavos-de-final da Taça do Mundo em ténis de mesa que se está a realizar em Macau.

O n.º 18 do ranking mundial fechou a fase de grupos, no primeiro lugar do grupo 15, depois de vencer, na segunda jornada o nigeriano Quadri Aruna (n.º 22 do Mundo) por 3-1.

Num encontro equilibrado e que teve a duração de cerca de 40 minutos Marcos Freitas dominou os três primeiros e decisivos set, por 12-9, 11-9 e 11-9, o que seriam fundamentais para garantir a vitória final. No derradeiro parcial o campeão africano, que já passou por Portugal, onde jogo pelo Sporting e Toledos, fez o seu ponto de honra ao vencer por 11-3.

Marcos Freitas está agora entre os 16 melhores atletas masculinos que irão discutir a fase final da Taça do Mundo. De referir que o evento conta com prémio monetário de um milhão de dólares.