Prisão preventiva para suspeito de assaltos no Caniço e na Camacha

A PSP deteve, fora do flagrante delito, à detenção de um homem de 25 anos, residente na freguesia da Camacha por crime de furto qualificado e roubo que acabou por receber ordem de prisão preventiva no âmbito da revisão das medidas de coacção a que o arguido estava sujeito.

A detenção ocorreu na sequência de diligências de investigação conduzidas pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Machico, as quais permitiram a recolha de prova com indícios fundamentados da prática dos crimes de furto, furto qualificado e roubo, principalmente em estabelecimentos comerciais, praticados no concelho de Santa Cruz, com especial incidência nas freguesias do Caniço e da Camacha, refere o Comando Regional da PSP em comunicado de imprensa.

"Foi fundamental a estreita articulação e cooperação com o Ministério Público junto do Juízo Criminal de Santa Cruz, que permitiram a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito e consequente apresentação do detido perante o Juiz de Instrução Criminal, que culminou na aplicação da medida de coação mais gravosa, prisão preventiva", revela a PSP.

'Madrugada de assaltos no concelho de Santa Cruz' foi notícia na edição impressa desta terça-feira no DIÁRIO que relata que a PSP estava a investigar os crimes em série e com idêntico 'modus operandi' tendo já referenciado o suspeito.

O cidadão, agora preso, é fortemente suspeito de ser responsável em co-autoria de uma série de ilícitos contra o património que causaram alarme na comunidade e inquietação social nas referidas localidades" Comando Regional da PSP

O da Polícia de Segurança Pública termina, relembrando a importância de dar conhecimento imediato às autoridades policiais sempre que exista notícia de um crime.

Alerta ainda para a necessidade "de as vítimas de crime formalizarem sempre as respectivas denúncias, mantendo o desejo de procedimento criminal contra os suspeitos até final do processo. Só assim é possível garantir o sucesso das investigações, e responsabilização dos autores de tais crimes, com a aplicação de penas por parte das autoridades judiciárias".