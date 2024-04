Cafôfo promete "preços justos" para os produtores de cana sacarina

O presidente do PS/Madeira e cabeça-de-lista da candidatura socialista às Eleições Legislativas Regionais do próximo dia 26 de Maio prometeu, hoje, aumentos justos para os agricultores madeirenses que se dedicam ao cultivo de cana-de-açúcar.

Foi no âmbito da visita à Fábrica de Mel-de-cana do Ribeiro Sêco que Paulo Cafôfo defendeu a negociação de um preço mínimo justo a pagar aos produtores de cana sacarina, como forma de incentivar a manutenção deste subsector importante para algumas indústrias derivadas, caso o PS venha a ser governo na Madeira.

O candidato, na ocasião, reforçou a estratégia socialista que assenta numa aposta séria e sustentada para o sector, criticando as medidas que disse serem isoladas do actual Executivo, de modo a ganhar pontos em ano de eleições, referindo-se ao apoio extraordinário de 10 cêntimos.

"Os agricultores devem ser reconhecidos e valorizados por todos estes serviços públicos", defendeu Paulo Cafôfo, que notou que o referido preço mínimo será apurado tendo em conta vários factores. "Não existe uma estratégia, não existem metas, não existem indicadores, não se sabe o que os partidos que estão no poder querem para a agricultura regional e em particular o que querem para a cultura da cana-de-açúcar", sustentou.

"É preciso pagar devidamente pelo preço da cana-de-açúcar, para que os agricultores não desistam, regressem e voltem a desistir, como tem acontecido nos últimos anos, devido à ausência de uma estratégia oficial regional para a cultura", declarou o líder socialista, defendendo que, ao valor base do preço a pagar ao produtor, sejam acrescentados valores pagos pelas diferentes entidades com interesse directo no crescimento do sector e expansão da área de cultivo.

Para Cafôfo, a qualidade da cana deve, igualmente, ser valorizada. "O PS pondera diferentes valores a pagar pela cana, de acordo com as práticas ambientais desenvolvidas pelos agricultores ou pela localização das explorações, intervindo assim directamente na sustentabilidade e na descarbonização da actividade e no ordenamento do território", disse, assumindo, inclusivamente, que possa haver preços diferentes para o fim a que se destina a cana-de-açúcar, de acordo com o produto final que se quer estimular, seja rum, mel ou outro produto que possa vir a ser considerado estratégico para diversificar a produção regional ou para promover a Região no exterior.

Paulo Cafôfo aproveitou ainda para defender a importância de incentivar cada vez mais o modo de produção biológico e de diversificação do produto pela qualidade e, neste sentido, fez questão de enaltecer o trabalho desenvolvido pela Fábrica de Mel do Ribeiro Sêco, evidenciando a certificação do mel de cana de açúcar biológico e salientando o pioneirismo e a promoção de boas práticas ambientais.