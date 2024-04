Fu Yu alcança vitória na Taça do Mundo de singulares

Fu Yu venceu a egípcia Hana Goda por 3-1, no segundo jogo do Grupo 12 e ainda pode ser apurada para a segunda fase da Taça do Mundo de singulares que decorre em Macau (China).

A olímpica portuguesa (66.ª do ranking mundial) derrotou a jovem de 16 anos Hana Goda (30.ª) por 3-1 e fica à espera do desfecho do encontro entre a egípcia e a porto-riquenha Adriana Diaz (10.ª), que se realiza esta quarta-feira. No encontro entre Fu Yu e Adriana Diaz, a sul-americana venceu por 3-1.

Hana Goda é a atleta mais jovem de sempre a sagrar-se campeã africana, em 2022, aos 14 anos, feito que repetiu no ano seguinte, enquanto Adriana Diaz (22 anos) se tornou aos 15 anos na primeira atleta porto-riquenha a participar na modalidade de ténis de mesa nos Jogos Olímpicos, no Rio 2026.

Marcos Freitas (18.º do ranking) vai disputar a passagem à segunda fase com o nigeriano Quadri Aruna (22.º), campeão africano que atuou vários anos em Portugal e se sagrou campeão nacional ao serviço do Sporting CP e do GD Toledos. Os dois venceram o porto-riquenho Daniel Gonzalez (88.º) por 4-0 e jogam esta quarta-feira a continuidade na prova.

João Geraldo (54.º) perdeu por 0-4 com o japonês Sora Matsushima (34.º) e depois da derrota de ontem por 1-3 com o atleta da China-Taipé Lin Yun-Ju (6.º) foi eliminado da competição.

Tiago Apolónia (57.º) também foi afastado, ao averbar um desaire por 0-4 frente ao sul-coreano Lee Sang Su (28.º), campeão asiático em 2021, depois de já ter perdido com o esloveno Darko Jorgic (13.º) no primeiro encontro.

A Taça do Mundo reúne em Macau 48 atletas masculinos e 48 femininos e disputa-se em duas fases. Na primeira fase os encontros são disputados em quatro jogos, que podem terminar com o resultado de 4-0, 3-1 ou 2-2. Os atletas são divididos em 16 grupos de três jogadores, na qual jogam todos contra todos e o primeiro classificado é apurado para a 2.ª fase, disputada em eliminatórias.