Associação Sem Limites critica uso indevido de lugares para deficientes

A APPNE – Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Sem Limites diz-se preocupada com o abuso no uso indevido do estacionamento reservado a pessoas com deficiência.

Num comunicado assiando por Filipe Rebelo enviado às redacções, aquela associação refere que tem redebido denúncias frequentes "sobre a utilização inadequada destes espaços, que devem ser respeitados e usados de acordo com a legislação em vigor".

O presidente daquela instituição acrescenta que "o estacionamento reservado a deficientes destina-se exclusivamente a facilitar o acesso destas pessoas a locais públicos e privados", apontando que "muitas pessoas, mesmo portadoras do dístico, têm utilizado estes espaços por períodos de tempo excessivos, ultrapassando em muito o limite estabelecido por lei, que são aproximadamente 2 horas".

Perante estes abusos, alerta para a necessidade de ser cumprida a lei, fomentando a rotatividade, já que há, no seu entender, uma "carência de lugares reservados a deficientes", deixando, igualmente a nota de que "o dístico de estacionamento para deficiente é para uso pessoal e não pode ser «transmissível»".

Tudo para que aqueles espaços sejam utilizados "de forma justa e equitativa, evitando abusos e garantindo a acessibilidade a todos".