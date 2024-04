Marcos Freitas entra a vencer na Taça do Mundo

O olímpico madeirense Marcos Freitas alcançou a única vitória lusa no primeiro dia de competição da Taça do Mundo de singulares que está a decorrer de 15 a 21 de abril em Macau, China, e que reúne os melhores atletas do ranking mundial.

Marcos Freitas (18.º do ranking) venceu o porto-riquenho Daniel Gonzalez (88.º) por 4-0 e tem como último adversário no grupo 15 o nigeriano Quadri Aruna (22.º), campeão africano que actuou vários anos em Portugal e se sagrou campeão nacional ao serviço do Sporting CP e do GD Toledos.

Quanto à restante prestação lusa na ronda inaugural, Tiago Apolónia (57.º) perdeu por 0-4 com o esloveno Darko Jorgic (13.º), vice-campeão da Europa e vencedor do Top 16 Europeu. Na próxima ronda, o olímpico português vai defrontar o sul-coreano Lee Sang Su (28.º), campeão asiático em 2021.

Já João Geraldo (54.º) foi derrotado por 1-3 pelo atleta da China-Taipé Lin Yun-Ju, 6.º ranking e medalha de bronze em Tóquio 2020 em pares mistos. Esta terça-feira, Geraldo vai jogar com o japonês Sora Matsushima (34.º).

Na competição feminina a portuguesa Fu Yu (66.ª) não conseguiu ultrapassar a porto-riquenha Adriana Diaz (10.ª), vencedora dos Jogos Pan-Americanos, e perdeu por 1-3, defrontando terça-feira a egípcia Hana Goda (30.ª).

A competição reúne em Macau 48 atletas masculinos e 48 femininos e disputa-se em duas fases. Na primeira fase os encontros são disputados em quatro jogos, que podem terminar com o resultado de 4-0, 3-1 ou 2-2. Os atletas são divididos em 16 grupos de três jogadores, na qual jogam todos contra todos e o primeiro classificado é apurado para a 2.ª fase, disputada em eliminatórias.