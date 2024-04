Porto Santo passa ter serviço de transporte de público a partir de Julho

"Nós vamos iniciar uma nova concessão de transportes públicos. Aqui no Porto Santo irá haver um serviço de transporte regular de público de passageiros", anunciou hoje secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, que se encontra numa visita de trabalho à 'ilha dourada'.

Pedro Fino adiantou que "a concessão irá iniciar-se em 1 de Julho" - altura em que entrará em vigor "um sistema integrado de bilhética" - e que "vão estar afectos a este serviço de transporte três veículos eléctricos".

O governante - que ao longo do dia reunirá com diversas entidades locais - revelou ainda este serviço será assegurado pela CAM [Companhia de Autocarros da Madeira, que integra SAM e autocarros do Caniço], que foi a empresa vencedora do concurso público realizado para este efeito.

Pedro Fino salientou que “o Governo Regional está a fazer uma grande aposta nos transportes públicos colectivos, de modo a incentivar a sua utilização”.

O secretário com a tutela dos transportes recorda que, neste contexto, foi instituída a gratuidade para os passageiros estudantes com idade inferior a 23 anos e também com idade superior a 65, sublinhando que "tem havido uma grande adesão à procura destes passes gratuitos e uma maior adesão também à utilização destes transportes públicos".

"A partir do dia em 1 de Julho irá haver uma melhoria no serviço", garantiu.

"O Governo Regional está a trabalhar no sentido de melhorar o serviço. Com mais passageiros regulares nos transportes públicos, o serviço ficará também melhor, com o início das novas concessões na Região Autónoma da Madeira. Evidentemente que o Porto Santo não é excepção", reforçou.

Nesta deslocação ao Porto Santo, Pedro Fino, faz-se acompanhar do director regional dos Transportes e Mobilidade Terrestre, Rui Gonçalves, e da subdiretora Cristina Loreto. Do programa da visita constam ainda uma visita ao possível local do futuro posto de carregamento dos autocarros eléctricos, a visita à sala de exames de condução/ código no Centro Cívico e às obras da Central de Baterias II do Porto Santo.