CDU quer melhores condições nas empresas de transportes públicos privadas

A CDU esteve hoje em São Vicente a contactar com a população e trabalhadores para denunciar a "fraude" que tem representado a política de transportes públicos na Região, que afirma "continuar a deixar praticamente ao abandono a população da Costa Norte, e que permite que os trabalhadores das empresas transportes públicos privadas tenham piores condições de trabalho que os seus colegas da empresa pública".

A população de São Vicente continua a ter uma rede de transportes públicos que não dá resposta às suas necessidades, não só pela frota envelhecida, que ao longo dos últimos anos foi anunciada a sua renovação, mas também pelo facto de existirem muitas zonas sem estarem cobertas pela rede de transportes públicos em localidades com pouca frequência de carreiras e com horários que não dão resposta à necessidades de quem vive e trabalha nos conselhos da Costa Norte. Ricardo Lume, deputado da CDU

No decorrer da acção de contacto, realizada em São Vicente, o deputado denunciou, que o Governo Regional "ao longo dos últimos anos propagandeou" que o concurso internacional de concessão dos transportes públicos para a Região ia dar resposta a estes problemas, "mas na realidade não passou de 'um fato feito à medida' para entregar por mais 10 anos o serviço público de transportes a empresas que continuam a prestar um serviço deficitário apenas para maximizar os seus lucros".

Não é aceitável que no desempenho de funções iguais os trabalhadores das empresas de transportes público privadas tenham piores condições e remuneração mais baixas do que trabalhadores da empresa pública de transportes públicos, não é aceitável que no concurso público de concessão o Governo Regional, esteja mais preocupado em manter e aumentar os lucros das empresas privadas do sector em vez de garantir igualdade aos trabalhadores deste sector aplicando o tratamento mais favorável. Ricardo Lume, deputado da CDU

O deputado da CDU concluiu afirmando que a CDU vai continuar a intervir e a apoiar todas as iniciativas que visem garantir "o reforço dos meios humanos nas empresas de transportes públicos, a valorização dos salários e das condições de trabalho, que quem presta este importante serviço público sejam trabalhadores de empresas privadas ou públicas", assim como a defesa para a criação de uma rede de transportes públicos "adequada às necessidades da população e dos trabalhadores", a imediata implementação do passe único, e dar continuidade ao processo progressivo da gratuitidade dos transportes públicos para todos os residentes na Região, "processo iniciado com a proposta da CDU da gratuitidade para os jovens até aos 23 anos e para maiores de 65 anos".