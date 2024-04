Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN a nível nacional, está na Madeira para apoiar a candidatura do partido às eleições regionais, que terão lugar no dia 26 de Maio. Ao DIÁRIO avança que é "difícil existir aqui a possibilidade de um acordo com Miguel Albuquerque" e que o acordo do PAN é "com os madeirenses e porto-santenses é esta a coligação que nós temos".

"Conforme já foi referido pela nossa deputada única e porta-voz agora regional do PAN Madeira é difícil existir aqui a possibilidade de um acordo com Miguel Albuquerque, mas aquilo que os madeirenses e porto-santenses podem contar é com a responsabilidade do PAN para ser uma oposição construtiva, dialogante e capaz de levar as suas preocupações para dentro do parlamento regional", referiu.

Acrescenta ainda: "Nós sabemos que efectivamente precisamos de ter mais força e mais pressão e pedimos, por isso, no próximo dia 26 de Maio que as pessoas deem mais força à natureza, mais força a partidos como o PAN que têm sido partidos responsáveis, capazes de trabalhar".

Diz que mesmo que "neste momento o voto que possa existir inútil será o voto em forças populistas e antidemocráticas que se vão aproveitar também desta situação política para tentar ter melhores resultados eleitorais".

Eu recordo que combater a corrupção, garantir uma maior transparência na governação só se alcança dando mais força a quem efectivamente tem trabalhado de forma séria e já demostrou em momentos até de crise de por sempre em primeiro lugar os interesses dos madeirenses e porto-santenses. Inês de Sousa Real

Nestas eleições regionais o partido pretende ter mais representação. "Para o PAN é fundamental nós termos mais representação, termos mais força no próximo acto eleitoral, sabemos que o contexto político neste momento é bastante delicado aqui na Região Autónoma por força da investigação que está a decorrer".

O partido estará esta tarde pelo centro do Funchal para um contacto com a população, já pelas 17 horas entregará a lista para as Regionais no Tribunal da Comarca da Madeira.