Primeira reunião do Conselho de Ministros do XXIV Governo entre as notícias que marcam esta quarta-feira

A primeira reunião do Conselho de Ministros do XXIV Governo Constitucional vai realizar-se em Lisboa, um dia depois da posse de Luís Montenegro e dos seus 17 ministros.

No final da reunião haverá uma conferência de imprensa na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, ainda sem hora marcada.

A posse do chefe do Governo e dos 17 ministros realizou-se na terça-feira, no Palácio da Ajuda, e a dos secretários de Estado vai ocorrer na sexta-feira.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Uma exposição que sublinha a relação de cumplicidade entre Amadeo de Souza-Cardoso e o casal de artistas Sonia e Robert Delaunay é inaugurada hoje, no Centro Pompidou, em Paris.

Com curadoria de Helena de Freitas, do Centro de Arte Moderna Gulbenkian, em Lisboa, e de Angela Lampe e Sophie Goetzmann, do Centro Pompidou, a exposição reúne 30 obras dos três artistas, provenientes das coleções das duas instituições.

A ligação entre o artista pertencente à primeira geração de pintores modernistas portugueses e o casal Sonia e Robert Delaunay, três figuras destacadas da modernidade europeia, é o tema central da exposição que ficará patente até 09 de setembro, em Paris.

DESPORTO

O FC Porto, detentor do troféu, começa a disputar com o Vitória de Guimarães a presença na final da Taça de Portugal de futebol - para a qual já está qualificado o Sporting --, na primeira mão das meias-finais.

A equipa portuense, que venceu as duas últimas edições da prova, desloca-se a Guimarães para defrontar a equipa minhota na primeira ronda da eliminatória, em jogo com início às 20:15, que será arbitrado por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

O FC Porto é o segundo clube com mais troféus conquistados na Taça de Portugal, com 19 cetros, apenas superado pelo Benfica, recordista de prova, com 26, enquanto o Vitória de Guimarães tem um título, alcançado em 2012/13, graças à vitória na final sobre o Benfica, por 2-1.

Os dragões, que recebem os vimaranenses na partida da segunda mão, marcada para 17 de abril, procuram atingir a final da competição pela 34.ª vez, número muito superior ao do adversário, que persegue a oitava presença no jogo decisivo.

***

O terceiro dia do Estoril Open em ténis vai ter 13 encontros, ainda das primeiras rondas de singulares e pares, depois de a segunda jornada, na terça-feira, ter sido adiada devido à chuva.

A estreia de João Sousa, naquele que será o último torneio da carreira do melhor tenista português de sempre, foi um dos encontros adiados de terça-feira, com o vimaranense, atualmente no 272.º lugar do ranking mundial, a defrontar o jovem francês Arthur Fils, 37.º da hierarquia.

O português Henrique Rocha, que entrou esta semana no top 200 (197.º), vai estar pela segunda vez no quadro principal do Estoril Open, defrontando o experiente francês Gaël Monfils, 45.º, enquanto Jaime Faria, 262.º do ranking e vindo da qualificação, vai protagonizar o segundo encontro no 'court' Cascais, frente ao espanhol David Jorda Sanchís, 329.º.

No segundo 'court' mais importante do Clube de Ténis do Estoril, seguem-se dois encontros de pares com portugueses, o primeiro de Nuno Borges e Francisco Cabral, que venceram o torneio em 2022, defrontando os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, segundos cabeças de série.

Já depois de terem jogado em singulares, João Sousa e João Fonseca juntam-se para jogar em pares, frente ao brasileiro Marcelo Demoliner e o neerlandês Sem Verbeek.

INTERNACIONAL

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO reúnem-se hoje em Bruxelas para discutir o conflito na Ucrânia e a cooperação no Indo-Pacífico, no primeiro encontro da Suécia enquanto aliado e de Paulo Rangel como chefe da diplomacia portuguesa.

A reunião, que se prolonga até quinta-feira, serve igualmente para marcar o 75.º aniversário da Aliança Atlântica, organização da qual Portugal é um dos membros fundadores e que atualmente conta com 32 países-membros, após a entrada da Finlândia e da Suécia (este último em março).

O principal tópico da agenda dos trabalhos é o mesmo dos últimos dois anos, a invasão russa da Ucrânia, e para isso vai haver mais uma reunião do Conselho NATO-Ucrânia, estrutura criada há cerca de um ano com a finalidade de aproximar o país invadido da Aliança Atlântica, enquanto a adesão formal não pode ser abordada.

O encontro ocorre num momento em que Kiev tem criticado as hesitações de alguns países no envio de apoio militar e reforçado os apelos para mais armamento de forma a responder à intensificação dos ataques russos registada nos últimos meses.

Os ministros também vão discutir maneiras de reforçar a cooperação com os países do Indo-Pacífico, numa altura em que a alteração do panorama geopolítico internacional também pode conduzir ao reenquadramento da relação com a China.

PAÍS

O Tribunal de Aveiro profere hoje o acórdão de um processo de fraude de 2,6 milhões de euros com fundos europeus, que envolve três empresários do ramo de fabricação de artefactos em betão, sediadas em Oliveira do Bairro.

Os três arguidos estão acusados dos crimes de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção, branqueamento e insolvência dolosa. A empresa que se candidatou para receber os incentivos também vai responder por um crime de fraude na obtenção de subsídio ou de subvenção e outro de branqueamento.

De acordo com a investigação, os factos ocorreram entre 2011 e 2013, tendo durante esse período os arguidos tentado obter "para si e para as suas sociedades benefício económico", através de candidaturas a programas de apoio financeiro do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação.

Através de "um esquema de faturação triangular", a empresa arguida terá recebido do IAPMEI um valor de cerca de 2,6 milhões de euros, que não foi aplicado no desenvolvimento do projeto industrial com o qual se comprometera.

***

Os dois arguidos acusados do homicídio de um casal de idosos alemães numa aldeia do concelho de Beja conhecem hoje o acórdão do tribunal, depois de o Ministério Público ter pedido a condenação a 25 anos de prisão.

Os arguidos, um homem de 54 anos e uma mulher de 38, que estão em prisão preventiva, são acusados de dois crimes de homicídio qualificado e um de furto qualificado.

O homicídio dos idosos terá ocorrido em 16 de abril de 2023 na quinta do casal alemão, em Baleizão, concelho de Beja, mas os corpos só foram encontrados pelas autoridades quase um mês depois, em 11 de maio, após um alerta dado pelo filho, que reside na Alemanha.

De acordo com a acusação, os arguidos aproveitaram que a idosa, de 71 anos, se encontrava sozinha e "desferiram-lhe várias pancadas com recurso a uma barra de ferro". Depois, a arguida foi chamar o idoso, que se encontrava num anexo, e quando este entrou na habitação atingiram-no com "várias pancadas, com recurso a uma barra de ferro, na cabeça, tronco e membros".

A leitura do acórdão está marcada para as 14:00, no Tribunal de Beja.