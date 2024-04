PAN pede seriedade do PS em relação à vinculação dos professores

O PAN Madeira, num comunicado enviado à imprensa, pede seriedade ao Partido Socialista quando reclamam, para si, a vinculação dos professores. O partido afirma que esta era uma das medidas explanadas no Acordo de Incidência Parlamentar com o PSD, "acordo esse largamente criticado pelo Partido Socialista evidenciando, uma vez mais, que o objectivo do PS é única e exclusivamente o poder e não a melhoria da qualidade de vida dos madeirenses e porto-santenses".

O PAN Madeira acredita mesmo que o comunicado lançado pelo PS peca pelo dia, devendo ter sido lançado do Dia da Petas. Segundo Paulo Cafofo, o voto dos partidos pequenos é inútil, mas seguramente o PAN é extremamente útil para rebuscar medidas que se baseiam em causas, progressistas, de diálogo, de ponderação e numa atitude que é de construção, totalmente contrária ao que o Partido Socialista nos habituou. PAN

O partido assume defender, desde Setembro passado, a vinculação de todos os professores com três anos de serviço, defendendo ainda o fim das quotas para o 5.º e 7.º escalão na progressão da carreira docente.

" O partido exorta o papel dos professores como classe trabalhadora altamente desgastante, o papel basal e fundamental destes profissionais na criação de cidadãos capazes, atentos e civicamente comprometidos. O papel do professor é, para o PAN, muito mais complexo do que a transmissão de currículo. É a criação de jovens preparados para o futuro e merecem e merecerão sempre, do PAN Madeira, todo o trabalho no sentido de devolver justiça e condições de estabilidade", refere.